Kinguin rusza z kampanią BLIKA skierowaną do fanów gier video

Wspólna akcja Kinguin i BLIKA rozpoczęła się od inicjatywy “Zostań streamerem AF4 z BLIKIEM oraz Kinguin”, która potrwa do 13 grudnia. Obecnie trwają zapisy do pierwszego etapu konkursu. Każda osoba mająca chęci zostania streamerem może zgłosić się do rywalizacji i podpisać roczny kontrakt z Almost F4mous (AF4).

Do drugiego etapu konkursu zostanie zaproszonych 10 finalistów. Każdy z uczestników otrzyma voucher o wartości 200 zł na zakup gier na platformie Kinguin.net. Następnie przygotuje dedykowany stream z wybranej przez siebie gry, który zostanie oceniony przez jurorów. Zadaniem uczestników będzie również nagranie autorskiego video na platformę społecznościową TikTok, w którym w kreatywny sposób zaprezentuje, jak połączyć świat gamingu z szybkimi, wygodnymi i bezpiecznymi płatnościami, które gwarantuje BLIK.

W jury konkursu znaleźli się:

Bartosz Pawlik - Business Development Director w Frenzy

Mateusz Kowalczyk - CEO w Anonymo

Michał Gębski - Country Manager w Kinguin

Filip Mątowski - Host/Prezenter esportowy

Drugi etap konkursu wyłoni 4 finalistów, którzy zakwalifikują się do trzeciego, finałowego etapu - eventu AF4 w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia w Kinguin Esports Performance Center. Na uczestników czekają wyjątkowe atrakcje konkursowe oraz wielki finał Konkursu Streamera, który poprowadzi jeden z najlepszych hostów gamingowych w Polsce - Filip “Testree” Mątowski. Podczas eventu porozmawiamy o projekcie i jego kierunku rozwoju oraz wyłonimy streamera, który podpisze roczny kontrakt z Almost F4mous.



Częścią kampanii skierowanej do fanów gier jest również „Bootcamp wyzwań” z BLIKIEM, odbywający się w warszawskim Kinguin Esports Performance Center. W akcji bierze udział 14 streamerów, którzy tworzą obecnie platformę Almost F4mous. Streamerzy zostali podzieleni na dwa zespoły, które codziennie rywalizują w specjalnie przygotowanych zadaniach (sesja gamingowa, kręgle, gokarty, rysowanie i wiele więcej), mających na celu pokazanie benefitów płatności dokonywanych BLIKIEM, zarówno w kanale e-commerce, jak i przelewów na telefon BLIK czy nowej funkcjonalności BLIKA – płatności zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych. Za wygranie tych zadań uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne, które będą mogli wykorzystać w trakcie Bootcampu. To od nich samych będzie zależało czy dzięki nagrodom Bootcamp będzie pełen dodatkowych atrakcji i przyjemności. Całość wyzwania jest streamowana na żywo na kanałach Twitch influencerów z A4F oraz relacjonowana w ich mediach społecznościowych. Śledzenie streamów z bootcampu to również okazja do poznania funkcjonalności i możliwości jakie daje korzystanie z nowoczesnych przestrzeni Kinguin Esports Performance Center - unikalnego na skalę europejską ośrodka treningowego dla profesjonalnych zawodników esportowych.

Dodatkowo podczas codziennych streamów AF4 będzie można wygrać nagrody pieniężne o wartości 100 zł. Będą to spontaniczne akcje dla widzów śledzących na bieżąco transmisje z wydarzeń.

Od 13 grudnia na platformie Kinguin.net ruszy ogólnopolska świąteczna promocja na zakup gier z BLIKIEM. Akcja potrwa przez 3 tygodnie i zakończy się 31 grudnia. W tym czasie dla osób korzystających z płatności BLIKIEM dostępny będzie 10% kod zniżkowy na dowolny wybrany produkt. Liczba kodów jest ograniczona. Kampania będzie wspierana na szeroką skalę kanałami własnymi Kinguin, BLIKA oraz poszczególnych twórców internetowych zaangażowanych w projekt.