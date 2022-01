Kinguin wprowadza vouchery do sklepów w Polsce i Wielkiej Brytanii

Kinguin wprowadza vouchery jako pierwszy globalny rynek cyfrowy gier

Vouchery będą dostępne w ponad 1500 sklepach w Polsce oraz Wielkiej Brytanii

Vouchery dostępne są w cenach od 25 zł do 200 zł

Trwają rozmowy z kolejnymi sieciami sprzedaży

LISTA SKLEPÓW DETALICZNYCH Z VOUCHERAMI KINGUIN:

Wielka Brytania:

Fultons

Cash Generator

Phone Converters

Eezi Traders

Polska:

Ruch

SKLEPY INTERNETOWE I SYSTEMY KAFETERYJNE Z VOUCHERAMI KINGUIN:

Kupony Kinguin można wykorzystać do zakupu gier video w atrakcyjnej cenie, w tym najnowszych tytułów, takich jak Call of Duty: Vanguard, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 czy najnowszy Battlefield 2042. Oprócz najnowszych gier wideo, można tu również znaleźć wiele produktów cyfrowych niezwiązanych z grami, w tym subskrypcje Spotify Premium czy pakiety Microsoft Office.

Faheem Bakshi, Head of Payments w Kinguin, powiedział: „Cieszymy się, że po raz pierwszy możemy zaoferować vouchery Kinguin w sklepach w całej Polsce i Wielkiej Brytanii. Kluczowe jest dla nas wprowadzanie nowych rozwiązań i dzielenie się naszą pasją do gier wideo z nowymi klientami. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim naszym partnerom detalicznym, którzy pomogli nam w osiągnięciu tego celu i mamy nadzieję, że klienci znajdą dla siebie idealne gry i oprogramowanie komputerowe”.