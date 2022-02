Kinguin Prime Time Wrestling powraca z galą „BLACKOUT” oraz ekskluzywną walką o tytuł!

Chorzów, 15 lutego – mamy przyjemność ogłosić, że Kinguin Prime Time Wrestling #2 BLACKOUT odbędzie się 19 lutego w Chorzowie. W wydarzeniu wezmą udział gwiazdy światowego wrestlingu, takie jak Santino Marella, Matt Sydal czy Nick Aldis. Atrakcją wieczoru będzie walka o pas popularnej Niemieckiej Federacji Wrestlingu (GWF - German Wrestling Federation), który jest obecnie w posiadaniu Axela Tischera - pretendentem do tytułu będzie John Bad Bones Klinger.

W ubiegłym roku Kinguin Prime Time Wrestling był gospodarzem największego w Polsce show wrestlingowego Kinguin Prime Time Wrestling #1 REVOLUCJA. Wydarzenie przyciągnęło miliony obserwujących w internecie i odbiło się szerokim echem wśród społeczności wrestlingowej na całym świecie. Zainteresował się nim sam Billy Corgan, wokalista The Smashing Pumpkins i właściciel National Wrestling Alliance (NWA).

Bazując na sukcesie pierwszego show Kinguin Prime Time Wrestling, organizatorzy zapewniają, iż BLACKOUT będzie jeszcze bardziej spektakularny. Pojedynek pomiędzy Nickiem Aldisem i Chrisem Mastersem będzie głównym wydarzeniem gali. W jej trakcie odbędzie się również historyczny pojedynek 3 vs 3, w którym polska drużyna PAKA zmierzy się z Puncherem, Dziedzicem oraz Sinisterem. Po raz pierwszy Kinguin Prime Time Wrestling będzie komentowane w języku polskim i angielskim z globalną, otwartą transmisją video. Santino Marella dołączy do Dave’a Bradshawa, w swoim debiucie komentatorskim przed polską widownią. Ich odpowiednikami dla polskojęzycznych fanów będą popularni komentatorzy wrestlingu - Arek Paterek oraz Łukasz "Balik" Baliński.

Na Kinguin Prime Time Wrestling nie zabraknie również polskich celebrytów. Wśród gości pojawią się min. Lil Masti, Taxi Złotówa, Czuux, BONUS BGC, Julia Madaj, Piotr "Bestia" Piechowiak, Ewa Brodnicka, Weronika Piątek, Yoczook, Sandra Grabarczyk, L-Pro, Z Dupy, Bez Kanału, Warjat Radek, Dajana Kramarczyk czy znany raper Rafał Pono Poniedzielski.

Arkadiusz Pan Pawłowski, Założyciel Prime Time Wrestling powiedział: “Nasza pierwsza gala była niesamowita – odbiór, zaangażowanie, widownia – jednym słowem wszystko! W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami drugim wydarzeniem, przychodzi mi na myśl tylko jedno słowo - progres! Wszystko będzie większe i lepsze! Biorąc pod uwagę odbiór naszego pierwszego eventu i zainteresowanie, jakie wzbudził na całym świecie, jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić jeszcze lepszą rozrywkę zarówno osobom, które pojawią się na gali po raz pierwszy, jak i zagorzałym fanom. Pro wrestling to nasza największa pasja i bardzo się cieszę, że jesteśmy w sytuacji, w której możemy dzielić się nią ze światem i dalej rosnąć w siłę. Dzięki temu Kinguin PTW ma potencjał na bycie iście globalnym fenomenem!”

Robert Kalbarczyk, Chief Executive Officer w Kinguin dodał: “Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy ponownie połączyć siły z Prime Time Wrestling, aby przenieść to, co najlepsze z wrestlingu do Polski. W zeszłym roku nasza impreza została bardzo dobrze przyjęta i tym razem podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej. Jednym z wyróżników będzie pierwsza w historii Kinguin Prime Time Wrestling walka o pas mistrzowski. Dodatkowo, dzięki angielskiemu komentarzowi i zagranicznym partnerom, możemy zaprezentować Kinguin Prime Time Wrestling do znacznie szerszego grona odbiorców. Na naszej stronie internetowej nie zabraknie również dedykowanych ofert, związanych z grami wrestlingowymi oraz konkursów z nagrodami.”



Wydarzenie odbędzie się na żywo w sobotę 19 lutego o godzinie 19:30 w Chorzowie w hali MORIS. Bilety można kupić tutaj, a ceny zaczynają się już od 30 zł. Wydarzenie będzie również transmitowane na żywo, za darmo w Fite.tv, DAZN, Sport.pl, TVP Sport oraz Youtube.

Więcej informacji o Kinguin Prime Time Wrestling oraz promocjach na stronie Kinguin lub na stronach organizatora na Facebook, Instagram oraz YouTube.

Karta walk:

Tristan Archer vs. Jacob Crane

Jonny Storm vs. Axel Fox

Matt Sydal vs. Nano Lopez

Axel Tischer vs. Bad Bones (GWF World Championship)

Sinister & Dawid “Puncher” Seńko & Syriusz Dziedzic vs. PAKA (Taras & Disco Pablo & Boro)

Gabriel Queen vs. Joe Hendry

??? vs. ???

Walka wieczoru: Chris Masters vs. Nick Aldis