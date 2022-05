W Kinguin Legends pojawią się legendy profesjonalnej sceny CS:GO, które powrócą do rywalizacji, wraz z drużynami, które sami zbudują.

Zupełnie nowa seria esportowa da profesjonalistom i fanom szansę przeżycia niesamowitych emocji lub wywoła nostalgię, związaną z legendami esportu

Pierwsza edycja Kinguin Legends rozpoczyna się latem tego roku, a w niedalekiej przyszłości planowane są kolejne wydarzenia

W turnieju zobaczymy niesamowite składy, których kapitanami będą jedni z najbardziej znanych, międzynarodowych zawodników w historii CS:GO. Zbudują oni swoje drużyny od zera i zmierzą się ze sobą w turnieju. Która drużyna zostanie pierwszym mistrzem Kinguin Legends? Będziemy świadkami niesamowitych emocji oraz niekonwencjonalnych składów CS:GO. Szczegóły turnieju, biorący w nim udział kapitanowie oraz ich składy, zostaną ogłoszeni niebawem, bliżej rozpoczęcia turnieju. Informacje będą ujawnianie stopniowo w mediach społecznościowych Kinguin (Twitter, Instagram oraz Facebook).

Kinguin ma wieloletnią historię aktywności w esporcie, szczególnie związaną ze sceną CS:GO. W 2015 roku powstał Team Kinguin, drużyna CS:GO, która zdobyła liczne międzynarodowe trofea, takie jak np. DreamHack Open Montreal. Kinguin prowadzi również jedno z najbardziej nowoczesnych centrów esportowych w Europie - Esports Performance Center. Jest ono regularnie odwiedzane przez najlepsze drużyny esportowe na świecie, takie jak: Renegades, OG, FaZe Clan, MIBR czy Team Vitality. Ta głęboko zakorzeniona pasja do esportu oraz społeczności graczy podsyciła ambicje Kinguina, aby stworzyć ten nowy format turniejowy. Nie zabraknie w nim również innych elementów, związanych z szeroko rozumianym światem rozrywki.

Kinguin Legends CS:GO ma być pierwszym z wielu wydarzeń zaplanowanych pod marką Kinguin Legends. Kolejne edycje zaplanowane będą cyklicznie. Turnieje będą miały na celu zapewnienie rozrywki na najwyższym poziomie zarówno dla młodych widzów sceny CS:GO jak i dla weteranów. Legendy esportu zapiszą się na nowo w kartach historii. Nie możemy się już doczekać tych emocji.

Viktor Romaniuk Wanli, Założyciel oraz Creative Director at Kinguin, powiedział: „Wszyscy pamiętamy kultowe momenty w esporcie i związane z nimi emocje. Tworząc Kinguin Legends, chcemy zapewnić społeczności przestrzeń do przeżywania tych chwil na nowo. Legendarne osobowości esportowe pozwolą nam tworzyć nowe, równie ekscytujące momenty. Nie zabraknie również odwołań do kultowych cytatów z przeszłości. Mamy nadzieję, że zarówno młodzi fani jak i weterani esportu, będą zadowoleni i będą śledzić te rozgrywki przez lata”.

Aby dowiedzieć się więcej o Kinguin Legends i nadchodzącym turnieju CS:GO śledź kanały społecznościowe: Twitter, Instagram oraz Facebook.