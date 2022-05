Kinguin, uruchamia pierwszy w Polsce NFT Marketplace, we współpracy z Immutable X

Nowo otwarty Kinguin NFT marketplace zawiera 40 kolekcji i ponad 200,000 unikalnych NFT

Klienci będą mogli uzyskać dostęp do zasobów NFT w grach, takich jak Gods Unchained, Guild of Guardians, Planetquest oraz wielu innych

Korzystając z pionierskiej technologii warstwy 2 Immutable X, korzystanie z NFT Kinguin Marketplace będzie błyskawiczne i neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla

Marketplace został zbudowany na protokole Immutable X, dzięki czemu łączy najlepsze cechy Web 2.0 z potencjałem Web 3.0. Kinguin oferuje swoim użytkownikom stabilność i bezpieczeństwo ugruntowanego rynku towarów cyfrowych. Jedne z najlepszych gier NFT, takie jak Gods Unchained, Guild of Guardians, Planetquest czy Habbo Hotel, będą oferować swoje NFT. Kolejne gry zostaną ogłoszone w nadchodzących miesiącach.

Immutable X jest technologicznym rozwiązaniem do skalowania warstwy drugiej dla NFT opartej o sieć Ethereum, stworzonym we współpracy zespołu Immutable oraz Starkware. Połączenie wiedzy firmy Immutable na temat technologii blockchain, z najnowocześniejszą technologią zk-rollup firmy Starkware oznacza, że Kinguin NFT Marketplace będzie w stanie przeprocesować aż do 9 000 transakcji na sekundę, będąc jednocześnie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, zapewniając przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jest to pierwszy tego typu marketplace w Polsce, w dodatku o globalnym zasięgu.

Partnerstwo to stwarza możliwości masowej adopcji NFT zarówno dla twórców gier, jak i użytkowników końcowych. Łącząc 13 milionów zarejestrowanych użytkowników Kinguin z rozwiązaniem skalującym Immutable X, zachowujemy bezpieczeństwo aktywów oraz szybkość transakcji, co znacząco ułatwia poznanie świata NFT.

Inne funkcje Kinguin NFT marketplace obejmują dedykowaną opcję wyszukiwania, dzięki czemu każdy może łatwo kupować i sprzedawać NFT. Użytkownicy mogą również połączyć swój krypto-portfel MetaMask z rynkiem Kinguin NFT. Jest to bezpłatny portfel kryptowalutowy, dostępny jako aplikacja na smartfona lub rozszerzenie przeglądarki internetowej. Dzięki temu każdy użytkownik może kupić NFT lub zdeponować Ethereum w celu zakupu, a także sprawdzić saldo NFT.

Robert Kalbarczyk, Chief Operating Officer i Acting CEO w Kinguin powiedział: „Od początku istnienia firmy skupiamy się na zainteresowaniach i pasjach naszej społeczności. Wraz z rozwojem Play to Earn, wydawało się to dla nas naturalnym kolejnym krokiem. Jesteśmy wdzięczni, że mamy partnerów, którzy podzielają naszą wizję i nie możemy się doczekać współpracy z Immutable X, aby zaoferować naszym klientom szereg ekskluzywnych zasobów gier NFT”.

„Cieszymy się, że możemy powitać 13 milionów użytkowników Kinguin i pomóc nowej generacji graczy, aby w końcu naprawdę mogli posiadać swoje przedmioty w grach” – powiedział Robbie Ferguson, współzałożyciel Immutable. „To niezwykle istotne wydarzenie — jeden z największych marketplaców gamingowych na świecie, bazujący na technologii web 2.0, rozszerza swoją ofertę o NFT i wybiera do tego warstwę 2 Ethereum. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc firmie Kinguin w skalowaniu tego przedsięwzięcia na setki gier NFT, docierające do milionów graczy”.

Kinguin NFT marketplace znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, ale już teraz firma pracuje nad długoterminową strategią, aby zapewnić jego ciągły rozwój. Oprócz współpracy z dużymi platformami, Kinguin ma również nadzieję, że z czasem stworzy własne gry i kolekcje NFT.