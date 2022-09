Pasha, NEO, Edward, HeatoN, kennyS i Maikelele kapitanami nadchodzącego turnieju Kinguin Legends CS:GO

Warszawa, 6 września 2022 r. Kinguin ujawnia dziś dalsze szczegóły nadchodzącego turnieju CS:GO - Kinguin Legends. Będzie to wielkie wydarzenie, podczas którego sześć gwiazd CS:GO powróci do rywalizacji i stworzy fascynujący spektakl pełen nostalgii, a także ekscytujące wrażenia dla wszystkich fanów esportowej sceny. „Legendy” będą walczyć o pulę nagród w wysokości 50 000 € oraz o prawo do nazywania się pierwszym Zwycięzcą Kinguin Legends!

Każdy z kapitanów będzie wybierał swoją drużynę spośród przyjaciół i znajomych, aby dołączyli do niego i pomogli ponownie osiągnąć sukces na scenie CS:GO. Zasady turniejów zostaną nieco zmodyfikowane, aby wyróżnić legendarnych kapitanów i ich dawnych rywali. Specjalnie zaprojektowana mapa 1v1 Kinguin Legends została stworzona na potrzeby turnieju. Jedyną zasadą dla wszystkich drużyn jest to, że średni wiek uczestników musi wynosić co najmniej 26 lat. Turniej rozpocznie się 13 i potrwa do 18 września. Drużyny rozegrają początkowy turniej w systemie każdy z każdym, po którym nastąpią rozgrywki finałowe do trzech zwycięstw by wyłonić zwycięzców.

Kapitanami drużyn będą legendarni gracze sceny Counter-Strike:

Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski , polska legenda, znany głównie ze Złotej Piątki. Wygrał wiele znaczących turniejów z Virtus Pro, w tym EMS One Katowice 2014, w którym zdobył tytuł MVP, DreamHack Open Bucharest 2016 i Intel Extreme Masters VI. Pasha został sklasyfikowany jako trzeci najlepszy gracz 2014 roku przez HLTV.

Filip „NEO” Kubski , polska legenda, znany również ze Złotej Piątki. Wygrał wiele znaczących turniejów wspólnie z Virtus Pro, w tym ELEAGUE Season 1, ESL Major Series One Katowice 2014 i Intel Extreme Masters VI. NEO został uznany za najlepszego gracza 2011 roku przez HLTV, oceniony jako najlepszy gracz CS 1.6 wszechczasów w rankingu 12-up i wybrany „Graczem dekady” (2000) przez użytkowników HLTV.

Ioann „Edward” Suchariew , ukraińska legenda i weteran z długą karierą w NAVI. Otrzymał trofeum na IEM Katowice 2022 i został sklasyfikowany na 5 miejscu w rankingu HLTV na najlepszego gracza 2010 w CS 1.6.

Emil „HeatoN” Christensen , szwedzka legenda, najbardziej znany ze swojej kariery w Ninjas in Pajamas oraz SK Gaming, z którą wygrał wiele turniejów CPL i został pierwszą osobą wprowadzoną do Esports Hall of Fame na ESL One: Cologne 2016. HeatoN został oceniony jako jeden z najlepszych graczy CS 1.6 wszechczasów w rankingu 12up.

Mikail „Maikelele” Bill, szwedzka legenda, swoją karierę spędził w takich zespołach, jak: Team Kinguin, Ninjas in Pyjamas oraz Godsent. Wygrał wiele turniejów podczas Assembly Winter 2015 i WePlay! Forge of Masters Season 2 oraz zajął drugie miejsce w jednym z największych turniejów 2016 roku na DreamHack Winter. Maikelele był twórcą pierwszej międzynarodowej superdrużyny w historii CS:GO - Team Kinguin.

Kenny „kennyS” Schrub, francuska legenda, najbardziej znany ze swojej kariery w Team EnVyUs i G2 Esports, z którymi wygrał wiele turniejów, w tym DreamHack Open Cluj-Napoca 2015, World Electronic Sports Games 2016 czy ESL Pro League Season 5. „kennyS” został uhonorowany jako Gracz Esportowy Roku podczas The Game Awards w 2015.

Video z kapitanami: https://twitter.com/KinguinLegends/status/1567120428899901441

Pierwszą część turnieju, rozgrywki online od 13-15 września, poprowadzą Mamoon „TeaTime” Sabri, Travis „TravCS” Landaw Mott, Harvey „Skriv” Rodgers oraz Michael „YouM3” Cassidy. James Banks poprowadzi zespół castingowy na finały (17-18 września) i dołączą do nich Jack „Jacky” Peters i Davis „DAVEY” Stafford. Zespołowi będą towarzyszyć Halvor „Vendetta” Gulestøl i Dominik „Nero” Dąbrowski z działu analiz. Polski stream poprowadzi Filip „Testree” Mątowski. Możemy się również spodziewać znanych osobistości ze świata Counter-Strike'a, które pojawią się gościnnie w trakcie turnieju.

Viktor Romaniuk Wanli, założyciel i dyrektor kreatywny Kinguin, powiedział: „Cieszę się, że mogę powitać tak kultowych esportowców w rozgrywkach Kinguin Legends. Dzięki nim stworzymy ekscytujące wydarzenie rozrywkowe, które otworzy nowy rozdział w historii CS:GO. Kinguin ma głęboko zakorzenioną pasję do esportu i mamy nadzieję, że Kinguin Legends CS:GO będzie naszym pierwszym krokiem do stworzenia wieloletniej rozrywki dla fanów na całym świecie. To niesamowite, że kennyS, Pasha, Edward, Neo i Maikelele znów zagrają przeciwko sobie na dużym turnieju! No i oczywiście HeatoN, którego pamiętam jako najlepszego gracza Counter-Strike'a, z czasów kiedy byłem osobiście mocno zaangażowany w esport. To niewiarygodne, że mogę zobaczyć go ponownie grającego u nas w turnieju! Mamy duże plany i nadzieje związane z Kinguin Legends. W przyszłości chcemy oferować naszej społeczności jeszcze więcej ekscytujących wydarzeń esportowych.”

Kapitan Kinguin Legends oraz były profesjonalista CS:GO Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski powiedział: „Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w projekcie Kinguin Legends. To świetna inicjatywa, która z pewnością pozwoli nam ponownie poczuć emocje związane z ekscytującą sceną CS:GO. Nie mogę się doczekać pojedynków z NEO, Edwardem, HeatoNem, kennySem i Maikelele. To będzie wspaniałe widowisko!”

Kinguin Legends odbędzie się we współpracy z Esportal, łączącym graczy CS:GO w wybranych społecznościach. Esportal będzie gospodarzem transmisji Kinguin Legends na swojej stronie głównej jako oficjalny partner technologiczny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nadchodzącego wydarzenia Kinguin Legends CS:GO lub przyszłych wydarzeń rozrywkowych, zapraszamy do śledzenia Twitter Kinguin Legends, Twitter Kinguin, Instagram oraz Facebook. Więcej informacji znajdziecie również na stronie Kinguin Legends.