Największe gwiazdy esportu w Warszawie. Kinguin Esports Performance Center - podsumowanie 2022 roku.

Kinguin EPC to miejsce turniejowych przygotowań najlepszych drużyn na świecie. W poprzednim roku trenowali tutaj zawodnicy Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dota 2, FIFA, Rocket League, Fortnite, VALORANT czy Rainbow Six: Siege.

Rok 2022 w liczbach:

Liczba bootcampów: 66

Liczba wydarzeń: 20

Najdłuższe pobyty: Misfits Premier - 116 dni, X7 - 88 dni

Największy bootcamp: Seven Goats - 25 osób

Najczęściej odwiedzający goście: Anonymo (6 bootcampów), Imperial (5), NAVI Javelins (4)

W Kinguin Esports Performance Center trenowali między innymi zawodnicy Tundra Esports, którzy w kolejnych miesiącach wygrali The International - mistrzostwa świata w Dota 2, czy też FaZe Clan - późniejsi triumfatorzy Intel Extreme Masters Katowice 2022. Centrum było odwiedzane także przez takie zespoły, jak Imperial, Renegades, Team Falcons, MOUZ, AGO, OG, TYLOO, MIBR, NAVI, SKADE, Acend, Wisła Kraków, Anonymo, Excel, Exeed, TSM czy Pasha Gaming Camp.

- Kinguin Esports Performance Center powstało z myślą o najlepszych drużynach na świecie i poprzedni rok pokazał, że świetnie realizujemy ten plan. To zaszczyt gościć zwycięzców najważniejszych turniejów i legendy esportu - mówi Paweł Książek, Head of Kinguin Esports Performance Center.

Od samego początku wojny Kinguin aktywnie pomaga mieszkańcom Ukrainy. Kinguin Esports Performance Center jest otwarte bezpłatnie dla wszystkich ukraińskich graczy esportowych oraz ich rodzin. Do dziś gościło prawie 30 osób, a jego drzwi cały czas są otwarte na nowe osoby.

Centrum stało się również miejscem spotkań branżowych. Odbyły się tutaj następujące wydarzenia: SkillFactor, talent show, w którym młodzi esportowcy rywalizowali między sobą w CS:GO; turniej Deluxe Ski Jump 2 powered by Rockstar; Esports Skills Camp - nowoczesne kolonie gamingowe czy Intel Overclocking Masters, dziennikarskie zawody w kręceniu procesorów. Przez cały rok akademicki odbywały się zajęcia praktyczne z esportu dla Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. EPC transmitowało na żywo rozgrywki Kinguin Legends, pierwszego na świecie turnieju dla największych gwiazd obecnej, jak i poprzedniej sceny CS:GO. Organizowane były tu również liczne konferencje oraz spotkania branżowe.