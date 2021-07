Czy Esport ma szansę stać się jednym z najbardziej pożądanych kierunków studiów w Polsce?

Popularność sportów elektronicznych w Polsce stale się powiększa, a coraz więcej młodych ludzi decyduje się na podjęcie pracy w szeroko pojętym gamingu. Według portalu itwiz.pl, w 2020 roku w Polsce około 10 tysięcy osób pracowało w branży gier video. Z myślą o tych, którzy chcieliby w przyszłości do nich dołączyć, devils.one oraz Kinguin, wraz z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, utworzyli pierwsze tego typu studia esportowe I stopnia na poziomie licencjackim w Polsce, które będą prowadzone w trybie zdalnym. Studenci będą mogli liczyć na doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę wykładowców, w której skład wchodzić będą założyciele organizacji esportowych, managerowie, eksperci, a także trenerzy, zawodnicy oraz influencerzy esportowi.

Po zakończeniu nauki, absolwenci kierunku mogą liczyć na 2 dyplomy: z zakresu zarządzania, a także zarządzania esportem. Dodatkowo, w trakcie trwania nauczania student uzyskuje legitymację instruktora esportu.

Oferta zajęć specjalizacyjnych to m.in.:

Społeczno-prawne problemy działalności esportowej,

Psychologia esportu,

Finansowe aspekty prowadzenia drużyny esportowej,

Ryzyka i nieuczciwe praktyki związane z zakłócaniem rywalizacji i współzawodnictwa w esporcie,

Prawo w Internecie a esport,

Teoria sportu a ekosystem esportu,

Marketing i komunikacja w esporcie,

Budowanie modeli biznesowych w esporcie,

Analiza statystyczna wydarzeń esportowych,

Zarządzanie organizacją esportową,

Metody szkoleniowe i treningowe w esporcie,

Zarządzanie projektami esportowymi z uwzględnieniem środowiska cyfrowego,

Tworzenie treści cyfrowych w esporcie.

Absolwenci uzyskają możliwość zdobycia wiedzy o strukturach organizacji esportowych i o sposobie zarządzania nimi. Bardzo istotna będzie również wiedza praktyczna, którą studenci będą mogli nabyć m.in. podczas letnich praktyk w Kinguin Esports Performance Center w Warszawie. Kierunek studiów pozwoli słuchaczom brać czynny udział w tworzeniu i zarządzaniu m.in. drużynami esportowymi, eventami w sektorze, ale również będą oni kompetentni do zarządzania działami esportowymi w przedsiębiorstwach spoza branży, które potrzebują pracowników z wiedzą o funkcjonowaniu sportu elektronicznego.

Kierunek kształci nie tylko przyszłych pracowników podmiotów bezpośrednio związanych z esportem, ale również specjalistów pracujących po stronie klientów, będących pośrednio odbiorcami esportowej rywalizacji. Kierunek ma transferować wiedzę nabytą przez specjalistów z segmentu sportu elektronicznego na zewnątrz, przy jednoczesnym inkorporowaniu know-how innych branż.

Studenci poznają różne struktury organizacyjne powszechnie spotykane w esporcie, sporcie oraz szeroko pojętej branży rozrywkowej. Zaznajomią się również z czynnikami, które przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstw w esporcie, w tym branding, zarządzanie projektami, pozycjonowanie, infrastruktura i źródła finansowania. Zdobędą interdyscyplinarną wiedzę praktyczną, którą uzyskają od ekspertów ze świata esportu, sportu, prawa, finansów i mediów.

O tym, jak wielką rolę odgrywa poprawne ukształtowanie oraz edukacja, pozwalające przygotować absolwentów do pracy w esporcie, przedstawiły nam osoby ze świata gamingu, z którymi studenci spotkają się w czasie trwania nauki:

Paweł Książek (Esports Strategy & Content Director w Kinguin) "Edukowanie o esporcie jest bardzo ważne nie tylko dlatego, by promować i pokazywać dobre strony branży, ale też przez to, by uświadamiać ludzi o tym, z jakimi problemami spotykają się gracze, drużyny czy organizatorzy turniejów. Dlatego cieszymy się, że będziemy mogli przyczynić się do postawienia następnego kroku w tworzeniu kierunków esportowych w szkołach i na uczelniach, mając jednocześnie nadzieję, że to pomoże w przygotowaniu kolejnych specjalistów do pracy w tym specyficznym, ale ekscytującym środowisku."

Daria Rupniewska (CEO devils.one, odpowiadająca za koncept i program studiów w części esportowej) "Absolwenci studiów mogą nie tylko zarządzać organizacją czy ludźmi, ale także projektami czy community. Zapotrzebowanie na tego typu wykształcenie to obecnie realna potrzeba w branży esportowej. Znając wymagania i deficyty w różnych organizacjach z branży, proponujemy studia adekwatne do potrzeb, z ekspercką kadrą i z opcją nauczania w pełni zdalnego, na terenie całej Polski. Dość nowatorskim podejściem jest także bezpośrednie zaproszenie influencerów ze świata gamingu do podzielenia się swoją wiedzą w ramach wykładów gościnnych. Już od pierwszego roku mamy nadzieję dostarczyć studentom wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną"

Karolina Kałużyńska (PR Manager w Gameset) "Młodzi ludzie coraz bardziej interesują się karierą w świecie gamingu i esportu, dlatego tak ważne jest to, że powstają inicjatywy edukacyjne, które mogą ich do tego przygotować. Kluczowe jest, by pokazać studentom całe spektrum zawodów, które można wykonywać w tej branży i wyposażyć ich w wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą mogli odnaleźć swoje miejsce w świecie esportu. Branża, by mogła się rozwijać potrzebuje nie tylko utalentowanych graczy, ale także specjalistów z wiedzą z zakresu zarządzania, biznesu czy marketingu."

Więcej informacji o ofercie kierunku, możecie Państwo znaleźć pod tym linkiem:

https://www.wskfit.pl/e-sport

Czy zatem Esport ma szansę stać się jednym z najbardziej pożądanych kierunków studiów w Polsce?

Według raportu The Game Industry of Poland, opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2020 r, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat branża gamedev rozwinęła się na niewyobrażalną skalę. Biorąc pod uwagę fakt, iż ludzie coraz częściej poszukują rozrywki w świecie wirtualnym, jej dalsze perspektywy rozwoju wydają się być równie optymistyczne. Już dziś na świecie jest ponad 2 miliardy graczy, a w ciągu najbliższych kilku lat globalna wartość rynku gier komputerowych przekroczy 200 miliardów $. Przychody polskiej branży gamedev to ponad 500 mln EUR, przy czym eksport gier generuje prawie 96% tej kwoty, co doskonale pokazuje międzynarodowy potencjał tego sektora naszej gospodarki.

Z raportu The game industry of Poland wynika również, że w 2019 roku dochody ze sprzedaży polskich gier przekroczyły 2,1 mld złotych, a wartość rynku e-sportu sięga 43 mln zł. W Polsce gry produkuje obecnie ponad 440 firm. Co roku do graczy trafia ok. 480 nowych polskich produkcji, a 96 proc. sprzedaży to eksport.

Liczby mówią same za siebie, gaming i esport to obecnie jedne z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników rośnie z każdym miesiącem. Reasumując, esport ma szansę w niedługim czasie stać się najbardziej pożądanym kierunków studiów w Polsce.